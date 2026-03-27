Una docente ha denunciato di ricevere 4 euro all’ora per le supplenze, affermando di essere stata costretta a lasciare il lavoro a causa di condizioni ritenute inaccettabili. Ha 38 anni e un’esperienza di vent’anni nel campo della fotografia e della comunicazione. La vicenda ha attirato l’attenzione su come vengano retribuite alcune figure professionali nel settore dell’istruzione.

L'insegnante si era trasferita in provincia di Livorno dalla Campania ma dopo due mesi se ne è andata: "Impossibile sostenere economicamente quella posizione" Daniela (nome di fantasia, ndr) ha 38 anni, di cui venti spesi nel settore della fotografia e della comunicazione. Le è sempre piaciuto insegnare e recentemente le è stata data questa possibilità in una scuola della provincia di Livorno come supplente di grafica e comunicazione. Così non ci ha pensato due volte e dalla Campania si è trasferita in Toscana “sostenendo il costo di due affitti contemporaneamente” come lei stessa ha raccontato a LivornoToday. Un'esperienza tuttavia durata pochissimo, circa due mesi, a causa di evidenti problematiche di retribuzione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Professoressa pagata 4 euro all'ora per le supplenze, la denuncia: "Costretta a lasciare, condizioni inaccettabili per una 40enne"

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