Professoressa accoltellata l' amica dello studente racconta le minacce del 13enne | Un momento terrificante

Un’amica del 13enne che ha accoltellato la sua insegnante a Trescore Balneario ha riferito di aver assistito a minacce da parte del ragazzo il 13 dicembre. L’interrogatorio ha portato alla luce dettagli sulla giornata e sui comportamenti del minore prima dell’attacco. La professoressa si trova in condizioni stabili dopo l’intervento chirurgico. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le motivazioni dell’episodio.

Nel suo “manifesto”, lo studente che ha accoltellato la sua professoressa di francese Chiara Mocchi a Trescore Balneario (Bergamo) dice che l’unica persona con cui va d’accordo è una ragazzina che aveva conosciuto online poco tempo fa. Questa amica, anche lei 13enne, racconta però una versione un po’ differente, con messaggi pieni di violenza e minacce da parte di lui. Conversazioni che avevano generato ansia e paura, tanto che la ragazzina aveva poi deciso di parlarne con la madre e tagliare tutti i contatti con lui. Professoressa accoltellata, l'amica dello studente conosciuta online Le minacce del 13enne "Credevo lo dicesse per scherzo" Professoressa accoltellata, l’amica dello studente conosciuta online “L’unica persona con cui vado d’accordo è una che ho conosciuto qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Questa la parte finale della lettera della professoressa Chiara Mocchi accoltellata in una scuola in provincia di Bergamo da un ragazzo di 13 anni. Ho avuto l’onore di avere insegnanti che mi hanno saputo trasmettere l’importanza dello studio e della cultura, d - facebook.com facebook

Sta meglio la professoressa accoltellata, non è più in terapia intensiva. Ieri è stata operata a Bergamo, stamani è stata trasferita in reparto #ANSA x.com