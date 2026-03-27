Una professoressa è stata accoltellata e nel canale Telegram di un ragazzo di 13 anni sono state trovate minacce di morte rivolte alla presidente del Consiglio. Le autorità stanno indagando sui messaggi inviati dallo studente, che avrebbe anche commentato sui fatti di violenza contro l'insegnante. La vicenda sta suscitando attenzione per i contenuti e le implicazioni legali.

Si continua a indagare sull’aggressione del 25 marzo dello studente di 13 anni di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, che ha accoltellato la sua professoressa di francese. L’inframinorenne, e per questo non imputabile come da lui stesso sottolineato in una lettera dove ha spiegato il movente dell’aggressione, aveva utilizzato un canale Telegram per raccontare cosa avrebbe fatto e dove ha poi pubblicato il video dell’aggressione. Nello stesso canale sarebbero presenti anche minacce di morte al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Professoressa accoltellata, le minacce del 13enne a Giorgia Meloni Il manifesto pubblicato nella... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Professoressa accoltellata, Giorgia Meloni minacciata di morte nelle chat dello studente 13enne

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