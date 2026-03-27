A Brindisi, sono stati sequestrati circa cento chilogrammi di prodotti ittici congelati trovati privi di etichettatura e senza documenti sanitari o commerciali. I prodotti sono stati posti sotto sequestro in un ristorante locale, dove sono state riscontrate irregolarità nella tracciabilità del materiale alimentare. La merce non poteva essere identificata né verificata dal punto di vista sanitario.

Per il titolare dell’esercizio è stata elevata una contestazione: la sanzione che potrà arrivare fino a 4mila e 500 euro BRINDISI - Circa cento chilogrammi di prodotti ittici congelati, privi di etichettatura e della necessaria documentazione sanitaria e commerciale. Tra questi salmone, polpo, gambero viola, mazzancolle e altre specie. È l'esito di un'ispezione della Guardia Costiera di Brindisi, coordinati dalla direzione marittima di Bari, che ha avuto luogo questa mattina, 27 marzo, in un ristorante orientale della provincia. L'esercizio è noto per la somministrazione di prodotti ittici crudi. L’assenza di documentazione ha... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Prodotti ittici congelati privi di tracciabilità: sequestro in un ristorante

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