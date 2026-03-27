Nel processo Keu sui rifiuti in corso a Firenze, le aziende aretine Chimet e Tca sono state assolte da tutte le accuse. Durante il procedimento, sono stati accertati che i fatti contestati non sono mai avvenuti. La decisione è stata comunicata nel corso delle udienze, chiudendo il capitolo giudiziario per le due imprese coinvolte.

Cadono tutte le accuse per le aziende aretine Chimet e Tca nel processo Keu sui rifiuti, in corso a Firenze. Il giudice ha assolto nel merito i rappresentanti di Chimet, mentre per Tca è stato disposto il non luogo a procedere. Le due società, coinvolte per il conferimento di scorie di fusione all’impianto Lerose di Bucine, sono state ritenute estranee ai reati contestati: secondo quanto emerso in tribunale, le attività sono state svolte in modo corretto. In una nota, Chimet parla di “piena assoluzione” con le formule “il fatto non sussiste” e “non aver commesso il fatto”, sottolineando la correttezza del proprio operato e chiudendo una vicenda definita “mai dovuta”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Processo Keu: assolte Chimet e Tca, “fatti mai commessi”

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