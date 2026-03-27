Sono iniziate le operazioni di contrasto alla processionaria nel Parco di Monza. La presenza della processionaria, un insetto nocivo per gli alberi e potenzialmente per i cani, ha portato le autorità a intervenire. Le operazioni mirano a contenere la diffusione dell'insetto, che si trova principalmente sui pini. È stato anche ricordato ai proprietari di cani di adottare precauzioni specifiche durante le passeggiate nel parco.

Hanno preso il via le operazioni per contrastare la diffusione della processionaria (Thaumetopoea pityocampa) all’interno del Parco di Monza. Nei giorni scorsi è stato completato il lavoro di asportazione e bruciatura dei nidi di processionaria presenti nell’area in concessione a Sias ma non è l'unico intervento in programma per combattere l'animale mentre il Consorzio lancia un appello: “Non piantate semi e alberi senza autorizzazione”. Tra maggio e giugno saranno collocate anche trappole a ferormoni per la cattura degli adulti. Il consiglio dato dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ai proprietari di cani è di tenerli al guinzaglio - come le regole impongono - per tutelarne l'incolumità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Processionaria, operazioni di contrasto al Parco di Monza: come comportarsi coi cani

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