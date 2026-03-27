Il cantante italiano ha annunciato l’annullamento dei tre concerti previsti nelle prossime settimane a causa di problemi fisici. In una comunicazione sui social, ha scritto di essere felice di essere tornato sul palco e di aver incontrato il pubblico, ma ha precisato di dover rinunciare agli eventi programmati per motivi di salute. La decisione riguarda le date già programmate in diverse città.

Gianluca Grignani – ph. Daniele Cardone MILANO – “Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme. Poi, l’entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival, ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo. Sono stato in studio per mesi per preparare i live e per finire l’album. Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Problemi fisici, Grignani costretto ad annullare i suoi 3 prossimi concerti

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