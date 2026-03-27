PRINCIPE torna con Domenica Tristissima | il nuovo singolo dopo Sanremo Giovani

PRINCIPE torna in musica con il nuovo singolo “Domenica Tristissima”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali tramite Warner Records. Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani 2025 con la canzone “Mon Amour”, che gli ha permesso di arrivare fino alla semifinale, il cantante prosegue il suo percorso artistico con questa traccia.

Dopo essersi fatto notare a Sanremo Giovani 2025 con “Mon Amour”, arrivando fino alla semifinale, PRINCIPE apre un nuovo capitolo del suo percorso musicale con “Domenica Tristissima”, il singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali per Warner Records. Il nuovo brano si muove dentro uno spazio emotivo preciso e riconoscibile: quello che resta dopo la fine di una relazione. “Domenica Tristissima” racconta infatti il vuoto, la malinconia e quella sospensione difficile da attraversare quando qualcosa si interrompe e si è costretti a fare i conti con l’assenza. Il titolo stesso evoca una giornata simbolica, lenta, fragile, in cui il peso dei pensieri sembra amplificarsi e ogni cosa assume una luce più malinconica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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PRINCIPE - Mon Amour (Sanremo Giovani 2025)

Contenuti utili per approfondire Domenica Tristissima

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