Le notizie più discusse riguardano le condizioni di salute di un allenatore, più che un video diffuso da un calciatore. La squadra si prepara per un viaggio in Bosnia, con un clima di incertezza e tensione, mentre si susseguono aggiornamenti su questioni che coinvolgono i membri dello staff tecnico. La partenza è prevista in un contesto caratterizzato da preoccupazioni crescenti tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il ct ha avuto lo sguardo del terrore fino al raddoppio di Moise Kean. La Bosnia si affida al diciottenne Alajbegovic, l'Italia è sempre quella dell'esperienza Db Milano 16112025 - qualificazioni Mondiali 2026 Italia-Norvegia foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Gennaro Gattuso Si parte per andare in Bosnia come l’armata Brancaleone. Con Gattuso che vede un Everest. Con la Federazione Bosniaca che non prende benissimo l’esultanza di Dimarco, e con i croati che suggeriscono ai bosniaci di trattare gli italiani, come hanno sempre fatto loro. Insomma lo stadio di Zeniça non sarà il Marakana di Belgrado, ma l’attuale roster azzurro non sembra dotato di quegli attributi utili al superamento di questo ostacolo che si staglia all’orizzonte, però mai sottovalutare il cuore degli italiani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Preoccupano più gli occhi di Gattuso che il video di Dimarco

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