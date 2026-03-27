Il 27 marzo 2026, si è diffusa una preghiera del mattino che invita a affidare le proprie preoccupazioni al Sacro Cuore di Gesù, chiedendo di essere guidati sulla strada giusta. La preghiera, rivolta a Dio, invita a lasciarsi avvolgere dall’amore divino e a cercare conforto nelle parole di fede all’inizio della giornata.

In questo venerdì, trova rifugio nel Sacro Cuore di Gesù: una preghiera del mattino per affidare a Lui ogni affanno e lasciarsi avvolgere dal Suo amore infinito. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Mio Dio, la Tua legge è santa e i Tuoi comandamenti sono santi, giusti e buoni. Tu non hai voluto posare sulle mie spalle un giogo che non potessi portare, Tu hai voluto insegnarmi a camminare sulla Tua strada, passo dopo passo come si fa con un bambino. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 27 Marzo 2026: insegnami a camminare sulla Tua strada Signore

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