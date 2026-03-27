Precari solidarietà salari ridotti Usb all' attacco | In Piaggio una guerra tra poveri voluta dall' azienda e favorita da altri sindacati

All’interno dello stabilimento produttivo di Piaggio a Pontedera si sono intensificate le proteste degli operai, con i rappresentanti di Usb che hanno espresso solidarietà e criticato le condizioni di lavoro. Secondo i sindacalisti, l’azienda avrebbe incentivato una divisione tra i lavoratori, favorendo alcuni sindacati e creando una situazione di precarietà con salari ridotti. La protesta riguarda la pressione per il rispetto delle condizioni contrattuali e salariali.

L'Unione sindacale di base si fa portavoce del malessere e delle problematiche dei lavoratori, puntando il dito sugli accordi sottoscritti da Fim e Uilm e sul disinteresse della politica “Pontedera, città simbolo della produzione industriale, rischia di diventare il simbolo opposto: una fabbrica svuotata, precarizzata, senza prospettiva. Un fantasma di ciò che è stata. E tutto questo avviene nel silenzio complice di chi dovrebbe difendere questo territorio”. I rappresentanti sindacali proseguono: “Dopo oltre quattro mesi di contratto di solidarietà, i lavoratori dello stabilimento Piaggio di Pontedera tornano nei reparti con un’unica certezza: aver pagato ancora una volta il prezzo più alto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Precari, solidarietà, salari ridotti, Usb all'attacco: "In Piaggio una guerra tra poveri voluta dall'azienda e favorita da altri sindacati" Articoli correlati Leggi anche: Piaggio, il contratto aziendale. Da oggi si vota. L’attacco dell’Usb Lavoro: Uil, "Più precari e giovani poveri", Bucci: "Occupazione cresce ma salari bassi"Al convegno “Liguria: il lavoro che vorrei” il confronto tra sindacato e Regione: calano i lavoratori tra i 35 e i 50 anni, aumentano stagionali e...