Pozzuoli due baracche abusive scoperte sulla spiaggia dell'ex fabbrica Sofer | dentro divani e altri mobili
La Polizia Municipale di Pozzuoli ha individuato due strutture abusive sulla spiaggia dell'ex fabbrica Sofer. All’interno sono stati trovati divani e altri mobili. Le baracche sono state demolite sul posto e una denuncia è stata presentata a carico di persone non identificate. L’intervento si è concluso con la rimozione delle costruzioni illegali.
I manufatti abusivi sono stati scoperti dalla Polizia Municipale e abbattuti; denuncia presentata a carico di ignoti. Gli agenti hanno riscontrato anche altre irregolarità ambientali nel corso di controlli mirati in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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