Pozzuoli due baracche abusive scoperte sulla spiaggia dell'ex fabbrica Sofer | dentro divani e altri mobili

La Polizia Municipale di Pozzuoli ha individuato due strutture abusive sulla spiaggia dell'ex fabbrica Sofer. All’interno sono stati trovati divani e altri mobili. Le baracche sono state demolite sul posto e una denuncia è stata presentata a carico di persone non identificate. L’intervento si è concluso con la rimozione delle costruzioni illegali.