Sabato 28 marzo 2026 alle 14:30 si disputa la partita tra Potenza e Salernitana, valida per il girone C di Serie C. La formazione di De Giorgio affronta in casa quella guidata da Cosmi, con cinque assenti annunciati per la squadra ospite. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati resi noti in vista dell'incontro. Restano cinque partite alla conclusione del campionato.

Mancano 5 partite alla fine del girone C di Serie C e il Potenza di De Giorgio affronta in casa la Salernitana di Cosmi. I lucani hanno concentrato tutti i loro sforzi sulla finale di coppa Italia di serie C, e sono ad un passo dall’alzare il trofeo dopo aver battuto il Latina per 3 a 1 nella gara di andata. Nel frattempo la squadra sta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Potenza-Salernitana (sabato 28 marzo 2026 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Cinque assenti per Cosmi

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