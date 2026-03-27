Poste italiane riapre l' ufficio postale di Ripi in versione polis
L'ufficio postale di Ripi ha riaperto al pubblico dopo aver completato i lavori di ristrutturazione. La riapertura riguarda la versione
L’ufficio postale di Ripi ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di corso della Repubblica, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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