Nel dibattito sul progetto del Ponte sullo Stretto, le discussioni si concentrano ora su aspetti tecnici e legali, con alcuni attori che chiedono di eliminare l'articolo 1 dalla legge di approvazione e sollevano accuse riguardo alle procedure adottate e agli effetti potenziali dell'opera. Le posizioni si fanno sempre più accese, mentre si approfondiscono le questioni normative e proceduralmente rilevanti.

Associazioni ambientaliste e Coordinamento No Ponte contestano il decreto 322026 e ne chiedono la cancellazione della norma centrale. Critiche su iter, compatibilità europea e ricadute territoriali Nel dibattito sul Ponte sullo Stretto il confronto si sposta sempre più sul piano tecnico e giuridico. Non è più solo una contrapposizione politica: al centro dello scontro finiscono il decreto 322026, la sua impostazione normativa e la tenuta dell’intero impianto rispetto ai vincoli europei e alle procedure ambientali. Mentre sul fronte opposto si prepara una nuova mobilitazione a favore dell’opera, con la presenza attesa di esponenti di governo tra cui il ministro Matteo Salvini, le associazioni ambientaliste e il Coordinamento No Ponte alzano il livello della contestazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Ponte, il fronte del no alza il tiro: chiesto lo stralcio dell’articolo 1 e accuse su procedure e impatti

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