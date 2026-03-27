Polla 16 studenti dell' Accademia di Roma in residenza per Memoria Attiva

Dal 28 marzo al 4 aprile, sedici studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma parteciperanno a una residenza artistica a Polla, dedicata alla fotografia contemporanea. La permanenza si svolgerà nel centro cittadino e prevede attività di creazione e confronto tra gli artisti. L'iniziativa è organizzata dall'Accademia e coinvolge giovani talenti provenienti da diverse regioni italiane.

Dal 28 marzo al 4 aprile, sedici studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma saranno a Polla per una residenza artistica incentrata sulla fotografia contemporanea. L'iniziativa rientra nel progetto "Memoria Attiva" (sostenuto da Fondazione con il Sud) e nasce per documentare, attraverso la ricerca visiva e narrativa, la storia, i riti e le dinamiche sociali della comunità locale. Il percorso didattico, che rappresenta il fulcro del corso di Fotografia 2 del Biennio Specialistico dell'Accademia, porterà alla realizzazione di 13 progetti tematici. Le produzioni spazieranno dalla catalogazione di abiti antichi e oggetti domestici, all'indagine naturalistica sul fiume Tanagro e il Ponte romano, fino all'analisi dei fenomeni di emigrazione e spopolamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Polla, 16 studenti dell'Accademia di Roma in residenza per "Memoria Attiva" Articoli correlati Uno sportello dell'Anpi nella sede della Cgil: «Sindacato e memoria attiva camminano insieme»Si è tenuta nel pomeriggio giovedì 5 marzo l'inaugurazione ufficiale del nuovo sportello dell'Anpi di Padova, all'interno della sede centrale della... Si apre la stagione dell’Accademia Acrobatica: 500 atlete per l’Accademia CupSono 500 le atlete arrivate nella località romagnola, in rappresentanza di 16 società, per una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno.