A Genova si terranno due eventi con il noto psicoanalista italiano. Il primo si svolgerà lunedì 30 marzo alle ore 20:30 presso il Politeama Genovese, dove Recalcati presenterà lo spettacolo intitolato “Miracoli”. La partecipazione è organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della regione e si concentrerà sulla figura del professionista.

Due appuntamenti a Genova con Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia. Lunedì 30 marzo alle ore 20:30 Recalcati sarà sul palco del Politeama Genovese con “Miracoli”. Alcuni dei miracoli di Gesù, narrati nei Vangeli, appartengono al nostro immaginario collettivo: la trasformazione dell’acqua putrida in vino sublime a Cana, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, le guarigioni, le resurrezioni. In gioco non è tanto il potere soprannaturale di Gesù quanto l’idea che la forza del desiderio possa rivelarsi in sé stessa miracolosa. Gesù insegna, infatti, che la vera legge non è quella che sottomette il desiderio ma quella che lo realizza pienamente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Politeama e Ordine degli Psicologi: due appuntamenti a Genova con Massimo Recalcati

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