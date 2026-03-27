Politano in Nazionale conquista la stampa | sgasa come al Maradona

Durante la partita contro l’Irlanda del Nord, Matteo Politano ha ottenuto attenzione dalla stampa per le sue prestazioni. Nel corso della gara, è stato tra i giocatori più attivi e propositivi, contribuendo alla vittoria della nazionale. La sua presenza in campo ha attirato l’interesse dei media, che hanno evidenziato la sua capacità di creare occasioni offensive.

Nella sofferta vittoria maturata contro l’ Irlanda del Nord, uno dei calciatori più propositivi è risultato essere Matteo Politano. Proprio per questo, le pagelle di Gazzetta e Corriere dello Sport lo premiano. Politano, i voti. Voto Gazzetta: 6,5 Non ha spazio per respirare perché Spencer è sentinella e sensibile al pericolo così per metà fatica. Poi accelera: sgasa sulla fascia come al Maradona e andiamo in vantaggio. Voto Corriere dello Sport: 6,5 La firma ce la mette sempre, il cross dal quale nasce il gol di Tonali è il suo. Il tandem con Barella funziona, prova a sgusciare via dallo stalking di Spencer e forse per questo limita i suoi uno contro uno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Politano in Nazionale conquista la stampa: “sgasa come al Maradona” Articoli correlati Napoli-Verona, finisce in parità al Maradona: Conte conquista solo un puntoBenfica hosted Napoli at stadium da Luz in a match for the matchday 6 league phase of UEFA Champions League 2025/26. Italia-Irlanda del Nord, Politano si prende la scena: i commenti della stampaMatteo Politano trascina l’Italia con una prestazione solida contro l’Irlanda del Nord, confermando il suo valore anche in maglia azzurra con una... Contenuti e approfondimenti su Politano in Nazionale conquista la... Discussioni sull' argomento Verso Italia-Irlanda del Nord, Gattuso si gioca la carriera: le ultime novità di formazione; Nurri, la Banda Cossu Brunetti conquista il primo posto al concorso nazionale Turismo delle Radici. Italia, i convocati di Gattuso: Buongiorno, Di Lorenzo e Politano in nazionaleSi avvicinano a grandi passi gli ultimi due impegni nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo per la Nazionale italiana di calcio, che giovedì 13 novembre sarà di scena a Chisinau con la ... ilmattino.it Il Mattino- Un gol per la Nazionale: la mission di PolitanoPolitano si é dimostrato un giocatore Poliedrico e anche uno dei centrocampisti più brillanti ad inizio stagione, quando Conte propose il Napoli dei Fab4. ilnapolionline.com Matteo #Politano esaltato dopo #ItaliaIrlanda: prestazione sopra le righe per l’esterno azzurro che ha guidato la fascia destra ieri sera Politano viene oggi esaltato da diversi quotidiani: spinta, qualità, generosità e classe #SerieA #ForzaNapoliSempre x.com 82 minuti di buon livello per Politano in Italia-Irlanda del Nord: che voto date alla sua prestazione - facebook.com facebook