Polenta taragna grigliate e casoncelli | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Durante il fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre e manifestazioni. A Bergamo, in Piazza Cittadella, si tiene la Festa del cioccolato. A Ghisalba si svolge il Festival della polenta taragna. La festa delle mammole, dedicata ai carciofi, si tiene al Piazzale degli Alpini. A Spirano si tiene invece la festa di primavera, con grigliate e casoncelli.

La Festa del cioccolato in Piazza Cittadella a Bergamo (Città Alta), il Festival della polenta taragna a Ghisalba, la festa delle mammole – Sagra del carciofo al Piazzale degli Alpini, e la festa di primavera – sagra contadina a Spirano all’insegna della cucina tipica fra grigliate e casoncelli. Sono diverse le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 27 a domenica 29 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Da venerdì 27 a domenica 29 marzo in Piazza Cittadella, a Bergamo (Città Alta) torna la “Festa del cioccolato”. Tre giorni dedicati al gusto e all’artigianalità, con degustazioni e i migliori maestri cioccolatieri da tutta Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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