Un filosofo nato in un'epoca di declino civile, vissuto tra il Medio Oriente e la capitale di un grande impero, viene riscoperto attraverso un’autobiografia apocrifa. La sua vita si svolse in un periodo di transizione e di crisi, segnato da influenze culturali diverse e da un contesto storico complesso. La figura emerge come rappresentativa di un pensiero che attraversò molte civiltà.

Con un’autobiografia apocrifa, riscopro un filosofo Mediterraneo, che agì al crocevia tra il Medio Oriente e la capitale dell’impero. Precursore di Agostino, a lui si deve l’arrivo del platonismo a Roma. Dove gestì una scuola frequentata da politici e persino da donne. La civiltà egizia, la civiltà greca, la civiltà romana; la fine del pensiero antico e l’inizio del pensiero cristiano. Quel crocevia si concentra in un punto: Plotino. Come il sole, sorse a Oriente e tramontò a Occidente. Nacque sulle rive del Nilo, morì tra il Lazio e la Campania Felix, vicino a quella Platonopoli ideale che aveva sognato di fondare in vita. E visse molti anni a Roma, dove ebbe una scuola filosofica ben frequentata. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Plotino, pensatore nato tra civiltà in declino

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Plotino e o filosofismo selvagem