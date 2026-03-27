Il 27 marzo si terrà un evento presso Dischivolanti, in via Ripa di Porta Ticinese, 47, dove l’artista incontrerà i fan per firmare le copie della versione deluxe del suo ultimo album,

Il 27 marzo sarà il giorno dell'instore a Dischivolanti (Ripa di Porta Ticinese, 47), dove Plant incontrerà il suo pubblico più affezionato per il firmacopie della deluxe di ''MALDIVITA: BROKENBOY'', in uscita proprio lo stesso giorno per M.A.S.T. - Believe.5 brani inediti (FRANCESCO, BROKENBOY, 2 PERSONALITA’, MERAVIGLIOSA SPORCA CREATURA, RESPIRA) impreziosiscono il diario musicale del disco d'esordio che attraversa perdizione e redenzione, allo stesso tempo; rabbia e voglia di rinascere, senso di vuoto e bisogno di colmarlo non con una qualunque forma di felicità, ma con la consapevolezza di ciò che siamo e possiamo dare al mondo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Plant incontra il suo pubblico a dischivolanti per l'instore di ''Maldivita: brokenboy''

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