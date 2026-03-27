PK compie trent’anni | arrivano a Bergamo i disegnatori Claudio Sciarrone e Lorenzo Pastrovicchio

A Bergamo si svolge un evento dedicato a PK, il personaggio di Paperinik in versione futuristica e supereroistica. In occasione dei trent’anni della serie, sono presenti i disegnatori Claudio Sciarrone e Lorenzo Pastrovicchio, che hanno lavorato alle storie di PK. L’appuntamento è rivolto ai fan della serie a fumetti Disney, nata nel 1996 con “PKNA – Paperinik New Adventures”.

Appuntamento imperdibile per tutti i fan di PK, la versione futuristica e supereroistica di Paperinik, protagonista dell’omonima serie a fumetti Disney lanciata nel 1996 con “PKNA – Paperinik New Adventures”. Funside Bergamo, il nuovo punto di riferimento in città per fumetti, manga, giochi da tavolo, carte collezionabili e gadget, celebra i trent’anni di questo amatissimo personaggio con due eventi speciali organizzati in collaborazione con l’Associazione Culturale Bergomix. L’appuntamento è sabato 28 e domenica 29 marzo nel negozio in viale Papa Giovanni XXIII, 49 a Bergamo. Più precisamente, nel pomeriggio di sabato, dalle 14.30 il pubblico potrà incontrare Claudio Sciarrone, uno degli artisti che hanno reso PK un vero mito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati PK compie trent’anni e Topolino ci regala un numero specialeTrent’anni sono passati dalla nascita di PK, uno dei personaggi migliori della Disney che ha conquistato un’intera generazione di lettori. Quest’anno ricorono i trent’anni di PK e Panini ne celebra con dei albi specialiQuest’anno cadono un’anniversario speciale, ovvero quello della prima pubblicazione del personaggio di Pk, per questo Panini Comics ha deciso di... Tutti gli aggiornamenti su Claudio Sciarrone PK compie trent’anni: arrivano a Bergamo i disegnatori Claudio Sciarrone e Lorenzo PastrovicchioAppuntamento imperdibile per tutti i fan di PK, la versione futuristica e supereroistica di Paperinik, protagonista dell’omonima serie a fumetti Disney lanciata nel 1996 con PKNA – Paperinik New Adve ... bergamonews.it PK compie 30 anni e lo sceneggiatore Alessandro Sisti ci racconta Così abbiamo rivoluzionato i fumetti Disneypartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... wired.it