I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti ieri sera a Pracchia, in località nel comune di Pistoia, per rimuovere un tir rimasto incastrato tra le case di una zona residenziale. L’incidente si è verificato intorno alle 20:00 e ha richiesto l’intervento di squadre specializzate per liberare il veicolo e verificare eventuali danni alle strutture. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

PISTOIA – I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti ieri sera, 26 marzo 2026, a Pracchia, nel comune di Pistoia, per la rimozione di un tir rimasto incastrato contro una abitazione privata. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Limestre, supportata dal carro USAR (Urban Search and Rescue) del comando di Pistoia, dal tecnico di guardia e da un’autogru proveniente dal comando di Prato. Le operazioni di rimozione del mezzo pesante sono state lunghe e si sono concluse con la messa in sicurezza dell’area interessata. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pistoia: tir incastrato tra le case a Pracchia

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