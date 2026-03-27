Maurizio Pistocchi ha commentato la situazione attuale nel campionato di calcio, affermando che la squadra con più possibilità di vittoria è il Napoli, mentre il Milan si distingue con il modulo 4-3-3, considerato il migliore della stagione. Le sue dichiarazioni riguardano l’andamento delle squadre e le scelte tattiche adottate finora. Nessun riferimento è stato fatto a nomi o eventi specifici oltre a queste affermazioni.

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, è stato intervistato dai microfoni di Radio Tutto Napoli. Il giornalista ha voluto toccare un tema molto importante: chi tre Napoli e Milan riuscirà ad approfittarne in campionato? Ecco, di seguito, il suo pensiero: "Come ho detto un mese e mezzo fa, il Napoli le vince tutte. L'ho detto quando mancavano dieci partite, quindi sono convinto che il Napoli le vinca tutte. Ha ritrovato i suoi giocatori più importanti e questo è il momento in cui le capacità del tecnico di valorizzare la rosa e la sua mentalità vincente possono fare la differenza. L'Inter è ovviamente ancora in grande vantaggio: se hai sei punti sul Milan e sette sul Napoli vuol dire che dovresti perdere clamorosamente due partite sulle otto che mancano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pistocchi: “Il Napoli le vince tutte. Milan? Con il 4-3-3 il migliore della stagione”

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