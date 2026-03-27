Nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale sono stati approvati due ordini del giorno del Partito Democratico. Tra le decisioni adottate, si segnala la modifica dei nomi di piazzale Tecchio e di via V. Emanuele, che ora si chiamano rispettivamente Ascarelli e Valenzi. La variazione dei nomi è stata ufficializzata con delibera comunale.

"> Ordine del giorno del PD approvato in consiglio comunale. Mercoledì 25 marzo 2026, Napoli. Il consiglio comunale ha approvato un importante ordine del giorno proposto dal gruppo consiliare del Partito Democratico. Questo provvedimento intende impegnare il Sindaco e la giunta a intitolare piazzale Tecchio, situato a Fuorigrotta, a Giorgio Ascarelli, mentre via Vittorio Emanuele III sarà intitolata all’ex sindaco Maurizio Valenzi. Il valore della memoria storica. Questa iniziativa ha ricevuto un positivo riscontro dalla Fondazione Valenzi e da numerosi intellettuali locali, sottolineando l’importanza di riconoscere le figure storiche che hanno effettivamente contribuito al progresso della città. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Piazzale Tecchio e via V. Emanuele cambiano nome in Ascarelli e Valenzi.

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