Nel piano scuola della Regione dell'Umbria, presentato dall'assessore regionale al welfare, sono stati annunciati interventi che comprendono anche iniziative sperimentali come la distribuzione di assorbenti e programmi di educazione sentimentale. La cifra complessiva dedicata supera i 20 milioni di euro e, oltre a misure di sostegno economico come abbonamenti ai mezzi pubblici, includono progetti rivolti alla scuola e alla formazione degli studenti.

Nel piano scuola della Regione dell'Umbria, da oltre 20 milioni di euro, presentato dall'assessore regionale al welfare, Fabio Barcaioli, alla stampa e alla comunità degli umbri, non prevede soltanto gli importanti interventi aiuta-famiglia (in chiave economica): abbonamento dei bus e treni scolastici a 70 euro all'anno, il 25 per cento in più di posti in asilo da realizzare e il finanziamento di progetti culturali, sportivi e sociali che faranno restare aperte le scuole anche di pomeriggio (favorendo l'integrazione con l'orario di lavoro dei genitori lavoratori). Non c'è solo questo ma anche due importanti iniziative che vanno oltre la sfera culturale e professionale ma rientrano nella crescita individuale e nell'accettazione del proprio corpo, del proprio genere, senza pagarne un costo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Piano scuola dell'Umbria, in via sperimentale la distribuzione di assorbenti ed educazione sentimentale

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