phon nella vasca per uccidere la moglie svolta per 72enne

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto un uomo di 72 anni coinvolto in un procedimento giudiziario relativo a un episodio avvenuto nella sua abitazione. L’indagine riguardava l’uso di un phon nella vasca da bagno con l’obiettivo di causare la morte della moglie. La corte ha deciso che l’imputato non ha commesso il fatto, escludendo ogni responsabilità.

Assolto per non aver commesso il fatto. E’ quanto disposto dalla seconda sezione del tribunale di Sana Maria Capua Vetere, presieduta da Antonio Riccio con a latere Francesca Auriemma e Pasquale D’Angelo, nei confronti di Alberto De Santis, 72enne originario di Aversa e residente a San Marco Evangelista, che tentò di uccidere la compagna lanciando un phon acceso in una vasca da bagno. Secondo quanto ricostruito daI sostituto procuratore Giacomo Urbano, che ha chiesto nella sua requisitoria l’assoluzione per il tentato omicidio e 3 anni di reclusione per il reato di maltrattamenti, nel giugno 2025 a San Marco Evangelista secondo il racconto della malcapitata, l’uomo dopo una lite in casa avrebbe lanciato un asciugacapelli acceso mentre la donna stava facendo il bagno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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