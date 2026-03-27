Nel centro città, due uomini di 23 e 29 anni sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di aver compiuto una rapina e aver aggredito una persona, provocandole lesioni. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio, dopo che la vittima è stata colpita e privata di un cellulare. Le forze dell’ordine hanno portato a termine le operazioni di fermo e sono al lavoro per raccogliere ulteriori dettagli sull’accaduto.

Lo scorso pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 23enne ed un 29enne con l'accusa, in concorso, di rapina e lesioni personali. In particolare, i Falchi, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato una donna ed un uomo riversi a terra mentre tre soggetti li stavano aggredendo. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno quindi bloccato due di essi, mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Donne falciate a Corso Garibaldi: il video dell'investimento. E' giallo sulla patente ritirata al 34enne . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Pestati a sangue in centro per un cellulare: due arresti

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