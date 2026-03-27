Un'operazione contro il commercio illegale di pesce ha portato al sequestro di ingenti quantità di prodotti non tracciati lungo il litorale pugliese. La task force ha individuato e sequestrato il pescato senza documentazione, evidenziando un problema diffuso nel settore. Chi consuma o acquista pesce non regolare rischia sanzioni e potenziali problemi di salute.

Un’offensiva senza sosta contro il mercato nero del pesce ha scosso nelle ultime ore il litorale pugliese. I militari della Guardia Costiera di Manfredonia, operando sotto il coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, hanno messo a segno due distinte operazioni di polizia marittima. L’obiettivo era chiaro: stroncare la commercializzazione illecita e garantire che sulle tavole dei cittadini finiscano solo prodotti tracciati. Il bilancio è pesante, con sequestri ingenti e sanzioni che colpiscono duramente chi ignora le regole della sicurezza alimentare. In un noto ristorante di cucina etnica della zona,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pesce non tracciato in Italia, scatta il maxi sequestro. Cosa si rischia mangiandolo, gravissimo

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