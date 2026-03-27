Pesce non tracciato in Italia scatta il maxi sequestro Cosa si rischia mangiandolo gravissimo
Un'operazione contro il commercio illegale di pesce ha portato al sequestro di ingenti quantità di prodotti non tracciati lungo il litorale pugliese. La task force ha individuato e sequestrato il pescato senza documentazione, evidenziando un problema diffuso nel settore. Chi consuma o acquista pesce non regolare rischia sanzioni e potenziali problemi di salute.
Un’offensiva senza sosta contro il mercato nero del pesce ha scosso nelle ultime ore il litorale pugliese. I militari della Guardia Costiera di Manfredonia, operando sotto il coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, hanno messo a segno due distinte operazioni di polizia marittima. L’obiettivo era chiaro: stroncare la commercializzazione illecita e garantire che sulle tavole dei cittadini finiscano solo prodotti tracciati. Il bilancio è pesante, con sequestri ingenti e sanzioni che colpiscono duramente chi ignora le regole della sicurezza alimentare. In un noto ristorante di cucina etnica della zona,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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