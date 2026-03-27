Le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione che ha coinvolto 26 persone indagate, con un esposto presentato dal Ministero. Le autorità giudiziarie stanno indagando su un possibile giro di corruzione, traffico di influenze e turbata libertà degli incanti. Le indagini sono in corso e si concentrano su alcuni specifici episodi ritenuti rilevanti.

di Lodovica Bulian – Un “articolato sistema criminale” in grado di condizionare, attraverso la “creazione di fondi neri” destinati a presunte mazzette, gli appalti informatici di grandi partecipate dello Stato come Terna, Rfi, il Polo strategico nazionale. E di arrivare fin dentro al Ministero della Difesa, con la complicità di militari di alto livello. Le perquisizioni di ieri eseguite dalla Guardia di Finanza su richiesta della Procura di Roma, sono la coda dell’inchiesta che nell’ottobre del 2024 aveva già terremotato Sogei, società in house del Ministero dell’economia e della finanza. Ma sono state innescate anche da un esposto del ministero di Crosetto, che aveva rilevato situazioni sospette”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Perquisita la Difesa: 26 indagati. Esposto partito dal Ministero

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