Permessi di Soggiorno sabato apertura straordinaria in questura per la consegna

La Questura di Verona ha annunciato che sabato 28 marzo l’Ufficio Immigrazione di lungadige Galtarossa sarà aperto dalle 8 alle 14 in modo straordinario. L’apertura riguarda la consegna dei Permessi di Soggiorno per le persone che hanno prenotato in anticipo. La stessa questura ha comunicato questa modifica oraria attraverso un avviso ufficiale.

La Questura di Verona ha comunicato che nella giornata di sabato 28 marzo, l’Ufficio Immigrazione di lungadige Galtarossa effettuerà un'apertura straordinaria nella fascia oraria che va dalle ore 8 alle ore 14 per la consegna dei Permessi di Soggiorno a coloro che hanno effettuato la prenotazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Permessi di Soggiorno, sabato apertura straordinaria in questura per la consegna Articoli correlati Sabato apertura straordinaria della Collezione Caffè Cagliari a ModenaCaffè Cagliari apre al pubblico le porte della propria collezione di antiche macchine da caffè Sabato 14 marzo 2026 dalle 09:30 Caffè Cagliari aprirà... L’Anatomia del Sabato | Apertura straordinaria Museo Anatomico del MUSAIl MUSA promuove un ciclo di aperture straordinarie del prestigioso Museo Anatomico della Vanvitelli. Tutto quello che riguarda Permessi di Soggiorno sabato apertura... Temi più discussi: UFFICIO IMMIGRAZIONE - Apertura straordinaria per la consegna dei Permessi di Soggiorno - Sabato 28 marzo 2026; EMERGENZA UCRAINA: PERMESSO PROTEZIONE TEMPORANEA; Comprendere e applicare i permessi di soggiorno; Aggiornamento del PdS di lungo periodo: illegittima la revoca fondata sulla residenza fittizia e sulla rivalutazione dei requisiti di rilascio. Ufficio immigrazione, apertura straordinaria per i permessi di soggiornoPermessi di soggiorno, apertura straordinaria per l'Ufficio immigrazione della Questura di Verona. E' la stessa Questura a renderlo noto. veronaoggi.it Truffa dei permessi di soggiorno, 138 nei guaiSono 138 le richieste di rinvio a giudizio formulate dal pm di Bologna, Marco Forte, nell’ambito di una inchiesta che, secondo gli inquirenti, ha fatto emergere una organizzazione a delinquere che ... ilrestodelcarlino.it Buonasera, la storia della validità dei permessi di soggiorno mi si ripropone spesso e il fatto di non avere una normativa chiara e ben definita (o forse c'è ma bisognerebbe leggersi tutto il testo unico sull'immigrazione e relative integrazioni ecc ecc) o una banc - facebook.com facebook Stranieri assunti per finta dalla cricca dei permessi di soggiorno:in 17 finiscono a processo x.com