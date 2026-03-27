Perché il consenso di Trump cala | il sondaggio Reuters sui motivi del crollo

Un recente sondaggio ReutersIpsos mostra un calo significativo del consenso per il presidente statunitense, sceso al 36% in una settimana. Tra le ragioni indicate ci sono la prosecuzione della guerra in Iran e l’aumento dei prezzi dell’energia, che hanno influenzato il costo della vita degli americani. La diminuzione del supporto pubblico si verifica in un periodo di tensioni internazionali e di crisi energetica.

Donald Trump vede crollare il suo consenso al 36% in una sola settimana: a pesare sul minimo storico del presidente, secondo l’ultimo sondaggio ReutersIpsos, non è solo il protrarsi della guerra in Iran, ma l’impatto diretto della crisi energetica sul costo della vita degli americani. Un dato allarmante che, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, svela le ragioni economiche dietro la perdita di popolarità della Casa Bianca. Immigrazione, politica estera, economia e costo della vita. In un grafico riportato su Reuters, frutto di un sondaggio condotto online che ha raccolto le risposte di adulti statunitensi a livello nazionale (il cui... 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Trump assente al Super Bowl per paura dei fischi? Di certo il consenso cala. E sui muri Usa proiettano il “Pedo Bowl”Da giorni i suoi collaboratori gli suggerivano di non presentarsi al Super Bowl, a differenza di quanto aveva fatto nel 2025, dove a New Orleans...

Trump accerchiato tra consenso che cala e truppe Maga in fibrillazioneThe Donald ha provato la carta del Venezuela per uscire dall’angolo, ma agli isolazionisti non è piaciuto.

Tutti gli aggiornamenti su Perché il consenso di Trump cala il...

Temi più discussi: Trump, la guerra regge. Ma il consenso ha un prezzo; 'Consenso per Trump crolla al 36%, il più basso del secondo mandato'; Trump arretra ancora (36%) nei sondaggi: prezzi e Iran lo logorano; Trump crolla nei sondaggi: approvazione al 36% e meno consenso sulla guerra in Iran.

Usa, Trump messo alla porta per petrolio e guerra in Iran: il consenso per il tycoon crolla al 36%, il più basso del secondo mandatoIl presidente americano Donald Trump crolla nei consensi: il tasso di approvazione è sceso in una settimana al livello più basso da quando è ritornato alla Casa Bianca, principalmente a causa dell’ im ... affaritaliani.it

Yascha Mounk: L'imprevedibile Trump ha stancato l'AmericaIntervista al politologo della Johns Hopkins University. Ogni volta il povero elettore americano vota un presidente che si dice contrario alla guerra e ... huffingtonpost.it

Non è solo politica: ecco perché gli americani bocciano Trump. Il report Reuters che analizza il peso della guerra in Iran sulle tasche degli USA. - facebook.com facebook

#Trump ne ha combinate troppe E finalmente il pendolo della storia ha cambiato direzione Presto questa stagione orribile sarà una delle pagine peggiori della nostra storia, ma comunque storia e non presente #Hormuz #Iran #Israele x.com