Il soprannome Pitonessa è ormai indissolubilmente legato alla figura di Daniela Santanchè, fresca ex Ministra del Turismo. Tuttavia, la genesi di questo appellativo non è univoca e viene attribuita sia ad un’origine colta e mitologica che ad una barzelletta un po’ piccante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TvLoftOfficial (@tvloftofficial) Secondo la versione ufficiale e più “intellettuale”, il termine fu coniato dal giornalista Giuliano Ferrara; in questo contesto, il richiamo non è al rettile, bensì alla mitologia greca. Come riporta il Corriere, la stessa Santanchè ha più volte chiarito il senso di questa attribuzione “Guardate che la pitonessa non è la moglie del pitone, ma Pizia, detta appunto la Pitonessa, la sacerdotessa che, nel mondo greco, pronunciava gli oracoli in nome di Apollo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché chiamano Daniela Santanchè “Pitonessa”? La verità tra mito greco e barzelletta piccante

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