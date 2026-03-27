Perché chiamano Daniela Santanchè Pitonessa? La verità tra mito greco e barzelletta piccante

Da cinemaserietv.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il soprannome Pitonessa  è ormai indissolubilmente legato alla figura di Daniela Santanchè, fresca ex Ministra del Turismo. Tuttavia, la genesi di questo appellativo non è univoca e viene attribuita sia ad un’origine colta e mitologica che ad una barzelletta un po’ piccante.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da TvLoftOfficial (@tvloftofficial) Secondo la versione ufficiale e più “intellettuale”, il termine fu coniato dal giornalista Giuliano Ferrara; in questo contesto, il richiamo non è al rettile, bensì alla mitologia greca. Come riporta il Corriere, la stessa Santanchè ha più volte chiarito il senso di questa attribuzione “Guardate che la pitonessa non è la moglie del pitone, ma Pizia, detta appunto la Pitonessa, la sacerdotessa che, nel mondo greco, pronunciava gli oracoli in nome di Apollo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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