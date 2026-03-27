pensione anticipata come smettere di lavorare prima

Nel 2026, è ancora possibile andare in pensione anticipata prima dei 67 anni, anche se le opzioni sono state ridotte e i requisiti sono diventati più rigorosi rispetto al passato. Le nuove norme prevedono condizioni più stringenti per chi desidera smettere di lavorare prima dell’età pensionabile prevista, rendendo più difficile ottenere questa forma di uscita anticipata dal lavoro.

Smettere di lavorare prima dei 67 anni è ancora possibile nel 2026, ma le strade percorribili si sono ridotte e i requisiti sono diventati più severi. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti ridisegnato il quadro normativo, eliminando alcune misure e rendendo più stringenti i criteri di accesso a quelle rimaste. Conoscere le opzioni disponibili è il primo passo per pianificare l’uscita dal lavoro in modo consapevole. La pensione anticipata ordinaria. La soluzione più consolidata per andare in pensione prima dei 67 anni è la pensione anticipata ordinaria, che non prevede un’età minima ma richiede un’elevata anzianità contributiva. Per il 2026 i requisiti sono: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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