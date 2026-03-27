Una famiglia residente in un'area boschiva è finita nuovamente sotto i riflettori dopo la pubblicazione di una relazione tecnica che riferisce un aggravamento delle condizioni psicologiche dei bambini. La comunicazione ha portato all’attenzione pubblica le condizioni dei minori, già oggetto di attenzione in passato. La situazione è stata segnalata da un medico che ha evidenziato un peggioramento acuto.

Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco torna sulle pagine dei giornali per una nuova relazione tecnica che descrive un peggioramento delle condizioni psicologiche dei minori. Al centro della vicenda c’è Catherine Birmingham: secondo gli esperti incaricati dalla difesa, l’uscita forzata dalla casa famiglia avrebbe inciso in modo immediato e significativo sul benessere dei tre figli. Il documento è firmato dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicologa Martina Aiello e ricostruisce quanto accaduto dopo la sera del 6 marzo. In quella data, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, Birmingham avrebbe dovuto lasciare la comunità di Vasto dove viveva con i bambini: una bambina di 8 anni e due gemelli di 7 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Peggioramento acuto, cosa hanno”. Famiglia nel bosco, l’allarme del medico sui bambini

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Famiglia nel bosco, la decisione sui bambini è appena arrivata. Cosa succedeCi sono storie che non finiscono mai davvero, perché restano appese a un dettaglio che sembra piccolo e invece cambia tutto.