pechino express tensioni prove dure e colpi di scena la busta nera decide eliminazione

Nella terza tappa di Pechino Express – L’Estremo Oriente, sono state affrontate prove impegnative e tensioni tra le coppie in gara. La Busta Nera ha deciso l’eliminazione di una coppia, mentre gli Ex, vincitori del duello contro i Creator, sono rientrati in gara dopo aver superato la sfida. La tappa si è conclusa con colpi di scena e momenti di forte tensione tra i partecipanti.

Scontri, strategie e una tappa durissima portano all’eliminazione della coppia. Nella terza tappa di Pechino Express – L’Estremo Oriente, gli Ex, vincitori del duello contro i Creator, sono rientrati in gara. Dani Faiv ha definito in un freestyle “lentini” i Veloci, pungendo nell’orgoglio Fiona May. Le coppie hanno percorso 329 km da Malang al Monte Bromo, dove le prime quattro hanno affrontato la prima prova immunità. La coppia vincitrice è. su Digital-News.it Scontri, strategie e una tappa durissima portano all’eliminazione della coppia.. Nella terza tappa di Pechino Express – L’Estremo Oriente, gli Ex, vincitori del duello contro i Creator, sono rientrati in gara. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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