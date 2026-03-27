Pechino Express le pagelle della terza puntata | le DJ dominanti 10 i Veloci permalosi 5

Nella terza puntata di Pechino Express, il viaggio si è fatto più intenso, con paesaggi vulcanici e ambienti quasi lunari che hanno accompagnato le squadre lungo il percorso. Le DJ si sono distinte ottenendo il massimo punteggio, mentre i Veloci si sono mostrati permalosi, ricevendo valutazioni più basse. La tappa ha segnato un momento di svolta nella competizione, alzando ulteriormente il livello della gara.

Paesaggi vulcanici, distese quasi lunari e una tappa che ha alzato definitivamente il livello: Pechino Express è entrato nel vivo della gara. Con la terza puntata le coppie hanno continuato il viaggio sull’isola di Giava, in Indonesia, affrontando un percorso tra i più impegnativi di questa edizione. La tappa si è snodata per 329 chilometri, da Malang fino a Kota Madiun, passando per il Monte Bromo. Proprio qui, al libro rosso posizionato sul vulcano, si è giocato uno snodo fondamentale della gara. Le coppie più veloci hanno avuto accesso alla prima prova immunità, dove si sono giocate la possibilità di volare direttamente alla tappa successiva, evitando qualsiasi rischio eliminazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pechino Express, le pagelle della terza puntata: le DJ, dominanti (10), i Veloci, permalosi (5) Articoli correlati Pagelle Pechino Express 2026 terza puntata: Basalari fa solo drammi, i Comedians non fanno ridere. Dj e Raccomandati da applausiMilano, 26 marzo 2026 – Ecco le pagelle della terza tappa di ‘Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente’. Pechino Express 2026, pagelle seconda puntata: eliminati i Creator, DJ in testa e crisi tra le BiondineLa seconda puntata di Pechino Express 2026 – Oltre l’Oriente entra nel vivo con una tappa lunga 238 chilometri sull’isola di Giava. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pechino Express Temi più discussi: Pechino Express, le pagelle: Chanel tutta Ilary (7,5), DJ di ritmo (8), Biondine litigiose (3). Le Albiceleste? Scivolano sugli specchi (4); Pechino Express, le pagelle: Lillo ovunque (4), Elisa Maino inconsistente (0), Paolantoni una suocera (8); A Pechino Express 2026 un'inaspettata eliminazione; Pechino Express 2026, le pagelle della seconda puntata: gli Spassusi ballerini eroici (7,5), i Raccomandati romanacci strategici (9). Pagelle Pechino Express 2026, 3a puntata 26 marzo 2026| Ex ‘rapiscono’ bimba, Chanel piange per la sorellaPagelle Pechino Express 2026, 3a puntata 26 marzo 2026: Ex 'rapiscono' una bimba, Chanel Totti piange per la sorella Isabel ... ilsussidiario.net Pechino Express, le pagelle in diretta: nervi tesi, lacrime e scaramucce. Chi sarà eliminato?+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++ La terza tappa di Pechino Express si apre tra paesaggi lunari, vallate mozzafiato e vulcani attivi. Il Monte ... msn.com "C'è il cambio di coppie" #PECHINOEXPRESS - L'Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - facebook.com facebook #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su @SkyItalia e in streaming solo su @NOWTV_It x.com