Pd all’attacco di Garante e Trevallion

Diciassette senatori del Partito Democratico hanno presentato un’interrogazione rivolta al Garante per la protezione dei dati personali, chiedendo chiarimenti su alcune decisioni e contestando indirettamente le posizioni di Ignazio La Russa. La richiesta è motivata da dubbi riguardanti le modalità di gestione di determinati casi e la trasparenza delle procedure adottate dall’ente. La questione ha suscitato reazioni nel panorama politico e mediatico.

Per molti mesi, se non per anni, si parlerà ancora, probabilmente, del caso veramente speciale ed emblematico della cosiddetta «famiglia del bosco». La Verità è stata in prima linea sulla faccenda, con molti articoli di Francesco Borgonovo, ma anche attraverso interviste ad autorità varie, tra cui la Garante dell’Infanzia Marina Terragni e lo psicologo Tonino Cantelmi. Due giorni fa, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono stati ricevuti, con grande amabilità, dal presidente del Senato Ignazio La Russa, e la mamma dei tre bambini, dipinta come una mezza strega dalla stampa progressista, ha potuto leggere una accorata lettera. Di cui l’acme è stato il punto in cui la donna, di origini australiane, confessa di aver scelto assieme al marito un «bosco» della penisola perché l’Italia, ai loro occhi, incarna (o incarnava. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pd all’attacco di Garante e Trevallion Articoli correlati Leggi anche: Il Pd non dà tregua ai bimbi del bosco. Attacco alla Garante Leggi anche: Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa incaricata dei test: criticava i Trevallion sui social. I post finiscono sotto la lente della Garante