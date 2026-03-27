L'ex attaccante del Milan, Giampaolo Pazzini, ha rilasciato un'intervista a 'Repubblica' in cui ha commentato la corsa al titolo di campione d'Italia, sottolineando come la classifica rifletta i valori delle squadre in corsa. Pazzini ha anche espresso apprezzamento per l'allenatore della squadra leader, affermando che riesce a gestire la pressione e dimostra di essere un vincente.

Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Milan e Inter tra le altre, è stato intervistato da 'Repubblica' e tra i tanti temi, si è espresso sulla lotta Scudetto che animerà le ultime giornate della Serie A 2025-26. Ecco, di seguito, le sue parole sulle prime tre della classe, ovvero Inter, Milan e Napoli. Sulla lotta Scudetto al vertice: "Nella classifica ad oggi si vedono i valori. Il Napoli è campione d’Italia. Il Milan ha avuto il vantaggio di non avere altre coppe e ha Allegri, uno che regge la pressione, è vincente e pragmatico. Inter? È forte, Chivu ha stupito tutti in positivo. Non gli manca carisma, ma non avrei mai detto che sarebbe diventato allenatore". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pazzini sulla lotta Scudetto: “La classifica rispecchia i valori. Allegri? Regge la pressione, è un vincente”

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Pazzini elogia Allegri: "Vincente, pragmatico e regge la pressione" x.com