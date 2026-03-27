Paupisi strade colabrodo | fango e detriti invadono la SP 107 e la SP 108

A Paupisi, le strade SP 107 e SP 108 sono invase da fango e detriti, con transenne posizionate in curva e versanti che mostrano segni di cedimento. La situazione ha portato a una condizione di pericolo sulla carreggiata, con parti delle arterie deteriorate e rischi di crollo evidenti lungo le pendici. Un reportage fotografico documenta lo stato attuale delle strade e le criticità presenti.

Reportage fotografico sulle arterie SP 107 e SP 108: carreggiate invase da fango e detriti, transenne in curva e versanti a rischio crollo. PAUPISI (BN) – Emergenza viabilità nel comprensorio di Paupisi, dove il dissesto idrogeologico sta mettendo a dura prova la tenuta delle arterie provinciali. Le segnalazioni giunte in mattinata dai referenti locali di Forza Italia Sannio delineano un quadro di forte criticità per la sicurezza stradale, documentato da un report fotografico che non lascia spazio a interpretazioni. La situazione sulla SP 107 e SP 108. I punti più sensibili riguardano la SP 107 e la SP 108, strade fondamentali per il collegamento dell’area. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Paupisi, strade colabrodo: fango e detriti invadono la SP 107 e la SP 108 Articoli correlati Paupisi, sicurezza sulla SP 107: l’appello di Forza Italia“Come Forza Italia Paupisi condividiamo pienamente l’allarme lanciato dal sindaco Salvatore Coletta sulla pericolosità della SP 107. Lavori sulle strade provinciali SP 442 e SP 341, a Caggiano: il sopralluogo tecnicoLavori in vista sulle strade provinciali SP 442 e SP 341, a Caggiano: dopo l’incontro tenuto alla Provincia con il Presidente facente funzioni... Una raccolta di contenuti su Paupisi strade colabrodo fango e... Strade colabrodo, passa la delibera: Pronte risorse per 500mila euroStrade colabrodo, un degrado che si trascina da anni con conseguenti disagi. L’amministrazione comunale ha messo in campo mezzo milione di euro per migliorare la viabilità, investimento coperto da un ... ilrestodelcarlino.it Strade colabrodo, si aprono 28 cantieri tra Novi e Ovada: lavori per 3 milioniAlessandria – Un respiro di sollievo per le strade provinciali: con un investimento di oltre tre milioni di euro, Palazzo Ghilini si prepara a dare il via a un vasto piano di riqualificazione della ... ilsecoloxix.it