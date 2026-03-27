Patrick Ray Pugliese oggi dirige una squadra di mountain bike | Siamo tra i primi 30 al mondo

Oggi Patrick Ray Pugliese dirige una squadra di mountain bike e afferma di essere tra i primi 30 al mondo in questa disciplina. In un'intervista, ha dichiarato che l'apice della sua vita è stato vomitare in diretta televisiva. Ha partecipato a un reality show e ha parlato della sua vita lontana dalla televisione, confermando di essere un designer di bici da corsa.

Patrick Ray Pugliese a Non è la TV: "L'apice della mia esistenza è stato vomitare in diretta". Tra GF, la verità su Antonella Elia e una vita lontana dalla tv: "Sono un designer di bici da corsa. Ho una squadra di mountain bike che partecipa regolarmente alla Coppa del Mondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mountain bike e trekking, nasce una nuova generazione di accompagnatori sportivi: corsi al viaIl progetto è promosso dal Comune di Forlì, ente capofila, insieme ai Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore, in... Emilia Bike Experience: alla scoperta di Montechiarugolo in mountain bikeÈ disponibile l’edizione 2026 della mappa cartacea “Percorsi MTB dell’Appennino Emiliano nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia” È...