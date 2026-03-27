Passa la Via Crucis | tutte le strade chiuse nel quartiere

Venerdì 27 marzo si svolgerà la Via Crucis nel quartiere, organizzata dalla parrocchia della Sacra Famiglia. Per l'evento, tutte le strade interessate saranno chiuse al traffico durante le ore della manifestazione. La manifestazione si svolgerà lungo le vie del quartiere, coinvolgendo i partecipanti nelle celebrazioni della Quaresima. La chiusura delle strade sarà in vigore nel pomeriggio e fino al termine dell’evento.

In occasione delle celebrazioni del periodo della Quaresima la parrocchia della Sacra Famiglia organizza per la serata di venerdì 27 marzo la Via Crucis lungo le vie del quartiere. Sono quindi previste modifiche alla viabilità. Dalle 20.45 alle 23 – e comunque fino al passaggio della processione – è vietata la circolazione (per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo) lungo via Previati (partenza dalla casa delle suore dell’Immacolata), via Modigliani, viale Sicilia, via Zuccoli, via Brunelleschi, via Luca della Robbia, via Poliziano, via Nievo, con arrivo in piazza Santa Caterina da Siena alla chiesa della Sacra Famiglia. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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