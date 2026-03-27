Lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, si svolgerà un'escursione organizzata dall'associazione Itinarrando lungo i percorsi di S. Benedetto fino a Trisulti. L'itinerario partirà da Fontana La Macchia sulla ciclopedonale e proseguirà con un pranzo di Pasquetta presso un'azienda agricola. L'evento rappresenta un'occasione per esplorare i luoghi legati alla figura di S. Benedetto in Ciociaria.

Appuntamento lunedì 6 Aprile, lunedì dell'Angelo, per la Pasquetta ciociara sui passi di S. Benedetto fino a Trisulti e poi pranzo di Pasquetta in Azienda Agricola assolutamente da non perdere! L'escursione organizzata dall'associazione Itinarrando inizia da Fontana La Macchia sulla ciclopedonale fino alla Santissima di Collepardo e poi alla Certosa di Trisulti. Si scenderà per la stessa strada a ritroso ripiegando verso la strada di Capo Rio per poter ammirare al meglio i panorami. Si termina con il pranzo nell'azienda agricola a Vico nel Lazio. Frosinone, “Libri in Accademia 2025-2026 – I nomi e i volti della storia dell’arte . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Pasquetta Ciociara sui Passi di Benedetto

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