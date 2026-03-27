Parma Facciamo Squadra 2025 | il bilancio

Lo scorso novembre, Parma Facciamo Squadra ha lanciato un appello affinché città e provincia collaborassero per offrire a tutti i bambini pari opportunità di istruzione. Da allora, sono stati raccolti e analizzati i risultati del progetto, che coinvolge diverse realtà locali. Il bilancio delle attività si concentra sui dati relativi alle iniziative avviate e alle risorse allocate per sostenere l’obiettivo di garantire equità nell’accesso all’istruzione.

Il primo risultato tangibile è un assegno di 240.158 euro a sostegno del progetto Laboratori Compiti: 900 bambini e bambine seguiti da oltre 400 volontari in 49 punti compiti distribuiti in città Quando lo scorso novembre Parma Facciamo Squadra ha lanciato il suo appello a unire le forze per garantire a tutti i bambini le stesse opportunità di studiare e imparare, città e provincia hanno risposto senza esitazione. Ancora una volta, l’energia condivisa ha dimostrato di poter generare risultati straordinari. Oggi, mentre la campagna tira le somme, il primo risultato tangibile è un assegno di 240.158 euro a sostegno del progetto Laboratori Compiti: 900 bambini e bambine seguiti da oltre 400 volontari in 49 punti compiti distribuiti in città. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Parma Facciamo Squadra 2025: il bilancio Articoli correlati Bilancio 2025 delle Biblioteche del Comune di ParmaQuesta mattina, all’Oratorio Novo della Biblioteca Civica di Parma, l’Assessora con delega al Sistema Bibliotecario Caterina Bonetti ha presentato il... Leggi anche: Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: giocano Lang e Mazzocchi. Il Parma schiera la squadra B LAZIO, MERCATO CALDO, TANTI NOMI MA COME SARÀ E C'È IL PARMA – 12/12/2025