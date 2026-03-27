Parma aggredita funzionaria della Motorizzazione Civile dopo l' esclusione dall’esame di 4 candidati

A Parma, una funzionaria della Motorizzazione Civile è stata aggredita dopo aver escluso quattro candidati dall’esame. La Polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o motivazioni dell’aggressione. La questione è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Una funzionaria della Motorizzazione Civile è stata aggredita a Parma nella giornata di mercoledì 25 marzo. L’episodio è stato originato dall’esclusione di quattro candidati dalla sessione d’esame a causa dell’attivazione del metal detector, che ha portato a un acceso diverbio e a minacce da parte del fratello di uno degli esclusi. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 13:55 presso la Motorizzazione Civile di via Chiavari a Parma. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente dopo aver ricevuto la segnalazione di un’aggressione ai danni di una funzionaria esaminatrice. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Parma, aggredita funzionaria della Motorizzazione Civile dopo l'esclusione dall’esame di 4 candidati Articoli correlati Quattro candidati esclusi dall’esame di guida: esaminatrice aggedita e minacciata alla Motorizzazioke civileLa Polizia di Stato, nella giornata di mercoledì 25 marzo, è intervenuta presso la Motorizzazione Civile di via Chiavari, a seguito della... Inaugurati i nuovi locali della Motorizzazione civile di LeccoNella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, sono stati inaugurati i nuovi locali del presidio di Lecco della Motorizzazione civile, negli spazi...