Parità di genere rispetto e diritti | continua il tour di Pari Parole nelle scuole lecchesi

Nel territorio della provincia di Lecco, si sono avviati gli incontri del progetto “Pari Parole”, promosso dalla Rete delle scuole locali. L'iniziativa coinvolge diverse scuole e mira a sensibilizzare studenti e insegnanti sui temi della parità di genere, del rispetto e dei diritti. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane con incontri e laboratori dedicati.

Entrano nel vivo gli appuntamenti del progetto “Pari Parole”, organizzato dalla Rete delle scuole della provincia di Lecco per promuovere la sensibilizzazione sul tema della parità di genere. Dopo la prima serata del 6 marzo, organizzata alle superiori Rota di Calolziocorte con un ottimo successo di pubblico e partecipazione, la seconda tappa ha toccato l’IS Francesco Viganò di Merate nel pomeriggio di giovedì 26 marzo con l'incontro dal titolo “Fatti sentire: giovani uomini in prima linea”. I protagonisti sono stati studentesse e studenti dell’istituto Viganò e dell’istituto Greppi di Monticello Brianza, che hanno organizzato e gestito un confronto a più voci a proposito del punto di vista maschile sulle questioni di genere. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Parità di genere, rispetto e diritti: continua il tour di “Pari Parole” nelle scuole lecchesi Articoli correlati Educazione affettiva e parità di genere nelle scuole metropolitane, approvato il protocollo d’IntesaComune, Città Metropolitana, Social City, Ordini professionali e istituti scolastici insieme per promuovere benessere psico-fisico, rispetto... Al via “Voci Libere”: educazione all’affettività, alle relazioni e alla parità di genere nelle scuole secondarie di primo grado di Roma Capitale.Attraverso teatro, danza, storytelling, riscrittura delle fiabe e percorsi dedicati alle biografie femminili, i laboratori artistici, condotti in... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Parità di genere rispetto e diritti... Temi più discussi: Uno sguardo sui diritti delle donne e l’uguaglianza di genere nell’Italia del 2026; Mancato rispetto della parità di genere nelle giunte; I dati dell’Osservatorio statistico di genere del territorio estense; Parità di trattamento, CGIL in audizione su decreto legislativo AG n. 382: Rafforzare e non indebolire le tutele contro le discriminazioni. Trasparenza retributiva e parità di genere: contenuti e impatti dello schema di decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970Lo schema di D.Lgs. di recepimento della Direttiva (UE) 2023/970 interviene sulla parità retributiva, introducendo nuovi obblighi. ecnews.it Parità di genere, l’Italia verso un nuovo organismo nazionale: la riforma tra direttive UE e nodi irrisoltiIl 5 marzo 2026 la Commissione europea ha presentato la nuova Strategia per l’uguaglianza di genere 2026-2030, un documento programmatico che intende ... lopinionista.it “Oltre la parità”, all’istituto Livatino confronto tra istituzioni e scuola promosso dalla CISL Al Plesso Vivaldi l’iniziativa sui temi della parità di genere, del lavoro e della partecipazione... - facebook.com facebook La parità di genere sta prendendo piede. I progressi accelerano il passo. L'UE ha raggiunto un punteggio di 63,4 su 100 nell'Indice di parità di genere 2025. La Strategia per la parità di genere 2026-2030 abbraccia tutti gli ambiti della vita link.europa.eu/ x.com