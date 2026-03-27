Parità di genere | come l’effetto Pigmalione può cambiare la nostra società

Un articolo analizza come gli stereotipi di genere influenzano le opportunità di donne e uomini, dagli ambiti STEM ai ruoli di cura. L'autrice, membro del Comitato di Redazione di un sito dedicato allo sviluppo sostenibile, evidenzia l'importanza delle aspettative sociali nel determinare le possibilità di carriera e i compiti domestici, evidenziando un tema di attualità e dibattito pubblico.

TESTO di Flavia Belladonna, del Comitato del sito di ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo disponibile, pubblicato il 12 marzo 2026 Dagli stereotipi nelle Stem al lavoro di cura, le aspettative plasmano le opportunità di donne e uomini. Dare fiducia e valorizzare le capacità di tutte e tutti può ridurre le disuguaglianze e promuovere leadership femminili. 120326 C’era una volta un re e scultore che non riusciva a trovare nessuna donna all’altezza del suo ideale. Decise allora di scolpire una statua perfetta di donna, chiamata Galatea, così bella e armoniosa da innamorarsene. Pigmalione le parlava, le portava doni e si comportava come se fosse viva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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