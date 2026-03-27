Pardo si racconta | Mia madre una guida Sull' addio a Mediaset | Una famiglia mi è dispiaciuto

Pierluigi Pardo si è raccontato in un'intervista, parlando della madre come figura guida nella sua vita. Ha inoltre commentato l'addio a Mediaset, definendo l'esperienza come un legame familiare che gli è dispiaciuto lasciare. Durante l'intervista con Nunzia De Girolamo, ha affrontato vari aspetti della sua vita privata e professionale, senza fornire dettagli specifici sui motivi della separazione dall'azienda.

Dalla vita privata all’addio a Mediaset, Pierluigi Pardo a tutto tondo ai microfoni di Nunzia De Girolamo. Nel corso della nuova puntata di “Ciao Maschio” – in onda sabato alle 17.05 su Rai 1 – il celebre telecronista ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua vita, a partire dal rapporto con la madre, descritto come un legame profondo e determinante: "So che le volevo bene, so che ci siamo voluti molto bene. È stata una figura straordinaria, illuminante nella mia vita, una donna piena di entusiasmo, di passione per lo sport, di passione per il teatro". Visibilmente emozionato, Pardo ha ripercorso il periodo della malattia: "Ha passato l’ultimo anno della sua vita con una malattia che a un certo punto sembrava migliorare". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pardo si racconta: "Mia madre una guida". Sull'addio a Mediaset: "Una famiglia, mi è dispiaciuto" Articoli correlati De Ceglie spiega l’addio alla Juve: «Decisione mia, do una mano a una società di calcio di famiglia. Mi piacerebbe fare questo» di Redazione JuventusNews24Paolo De Ceglie ha spiegato il suo addio al mondo Juventus, poi ha indicato cosa gli piacerebbe fare per il futuro. Sucic si racconta: «Arrivato all’Inter mi sono sentito subito parte di una famiglia, Bonny è molto forte e…»di Redazione Inter News 24Petar Sucic si racconta nel Matchday Programme del giorno di Inter Bologna: queste le parole del centrocampista nerazzurro...