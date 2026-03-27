Ad aprile 2026, Paramount+ presenta una serie di novità nel catalogo italiano. Tra le uscite più attese figura il film diretto e interpretato da Carlo Verdone, intitolato “Scuola di Seduzione”, disponibile dal primo giorno del mese. Inoltre, viene annunciato l’arrivo di un nuovo episodio della serie “From 4”, che introduce un nuovo elemento di suspense alla programmazione del servizio di streaming.

Il mese di aprile 2026 su Paramount+ si apre all’insegna della grande commedia italiana. Dal 1° aprile debutta infatti Scuola di Seduzione, il nuovo atteso film diretto e interpretato da Carlo Verdone. Dopo il successo seriale, Verdone torna al cinema (e in streaming) con una storia che esplora le fragilità affettive nell’era dell’intelligenza artificiale, guidando un cast corale che include Lino Guanciale, Vittoria Puccini e Karla Sofía Gascón Ruiz. Ma le novità non si fermano qui: il 20 aprile segna il ritorno di uno dei titoli cult della piattaforma con la quarta stagione di From. Il mistero della cittadina-incubo si infittisce: Boyd (Harold Perrineau) dovrà lottare per tenere unita la comunità mentre emergono verità terrificanti sull’ “Uomo in Giallo”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Paramount+ cala gli assi ad aprile: torna Carlo Verdone con “Scuola di Seduzione” e arriva l’incubo di “From 4”

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