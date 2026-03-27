Ad aprile 2026 Paramount+ propone un mese dedicato alla commedia italiana con l’arrivo di “Scuola di Seduzione”, il nuovo film di Carlo Verdone, che debutta il 1° aprile. La piattaforma streaming aggiunge anche “From 4”, un titolo che ha suscitato attenzione tra gli utenti. La programmazione di questo mese si concentra su produzioni italiane e nuove uscite.

Il mese di aprile 2026 su Paramount+ si apre all’insegna della grande commedia italiana. Dal 1° aprile debutta infatti Scuola di Seduzione, il nuovo atteso film diretto e interpretato da Carlo Verdone. Dopo il successo seriale, Verdone torna al cinema (e in streaming) con una storia che esplora le fragilità affettive nell’era dell’intelligenza artificiale, guidando un cast corale che include Lino Guanciale, Vittoria Puccini e Karla Sofía Gascón Ruiz. Ma le novità non si fermano qui: il 20 aprile segna il ritorno di uno dei titoli cult della piattaforma con la quarta stagione di From. Il mistero della cittadina-incubo si infittisce: Boyd (Harold Perrineau) dovrà lottare per tenere unita la comunità mentre emergono verità terrificanti sull’ “Uomo in Giallo”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Paramount+ cala gli assi ad aprile: torna Carlo Verdone con “Scuola di Seduzione” e arriva l’incubo di “From 4”

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Paramount+ cala gli assi ad aprile: torna Carlo Verdone con Scuola di Seduzione e arriva l’incubo di From 4Scopri le novità di aprile 2026 su Paramount+: il nuovo film di Carlo Verdone, l'attesa quarta stagione di From e l'annuncio dello spin-off Dutton Ranch. universalmovies.it